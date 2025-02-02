Португалія

Лісабонці точно знають, як працювати з форвардами.

Італійський нападник Андреа Белотті тривалий час був зіркою Торіно, проте явно затримався з трансфером на підвищення, і коли після семи років залишив "биків" у якості вільного агента, то в новому клубі — Ромі, уже не міг показати настільки ж високої результативності.

Після цього була оренда до Фіорентини й зрештою трансфер до Комо за 4,5 млн євро влітку минулого року.

Проте й під керівництвом Сеска Фабрегаса вже 31-річний виконавець не вражає результативністю — усього два голи за 19 матчів поточної кампанії.

А отже й справедливе питання щодо його майбутнього постало під час зимової трансферної кампанії, тим паче, що несподівану зацікавленість у переході виявила лісабонська Бенфіка.

Повідомляється, що наразі "орли" ведуть продуктивні перемовини з представниками гравця, у якого ще півтора роки до завершення дії чинного контракту з клубом.