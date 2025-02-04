Португалія

За ігровою практикою молодий захисник вирушив до Португалії.

Лівий захисник Самуель Даль тимчасово перебрався з Роми до Бенфіки, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Португалії.

За даними transfermarkt, оренда 21-річного шведа обійшлася "орлам" у 600 тисяч євро. Також повідомлялося, що лісабонці отримали право викупу гравця за 10 млн.

Даль отримав футболку з 26-м номером. Бенфіку він представлятиме щонайменше до кінця сезону-2024/25.

У ході поточної кампанії фулбек взяв участь у всього чотирьох матчах усіх турнірів.

Раніше "орли" посилилися лідером атак Браги Брумою.