Португалія

Бразилець буде розвивати футбол в Португалії.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор став співвласником футбольного клубу з Португалії. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, 24-річний бразилець з іншими інвесторами придбали футбольний клуб Алверка з другого дивізіону Португалії

Зазначається, що підприємець Рікарду Вісінтін продав свою частку в португальському клубі, яка перейде іспанським та бразильським інвесторам, включно з Вінісіусом. Також повідомляється, що загальна сума купівлі склала 10 млн. євро.

Після 22 зіграних турів Алверка розташовується на другій сходинці в турнірній таблиці другого дивізіону Португалії.