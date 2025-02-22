Голкіперу Бенфіки дадуть відпочити.
Анатолій Трубін, Getty Images
22 лютого 2025, 12:29
У двадцять третьому турі португальської Прімейра-ліги лісабонська Бенфіка на власному полі прийматиме Боавішту — останню команду в турнірній таблиці.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, у цій грі ворота "орлів" захищатиме не українець Анатолій Трубін, а вихованець академії 22-річний португалець Самуел Жумпе Суареш.
Таке рішення тренерського штабу пов’язано з бажанням дати відпочити голкіперу збірної України, який провів повний основний час у нещодавній грі Ліги чемпіонів УЄФА проти французького Монако (3:3), за підсумком якої Бенфіка пробилась до 1/8 фіналу, де знову гратиме проти каталонської Барселони.
Тим часом у тому матчі Трубін отримав найгіршу оцінку на обидві команди.
У цьому сезоні на рахунку українця 35 матчів, 34 пропущених голи та 16 зустрічей "на нуль".
Матч Бенфіка — Боавішта відбудеться 22 лютого, о 20:00.