Португалія

Голкіперу Бенфіки дадуть відпочити.

У двадцять третьому турі португальської Прімейра-ліги лісабонська Бенфіка на власному полі прийматиме Боавішту — останню команду в турнірній таблиці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у цій грі ворота "орлів" захищатиме не українець Анатолій Трубін, а вихованець академії 22-річний португалець Самуел Жумпе Суареш.

Таке рішення тренерського штабу пов’язано з бажанням дати відпочити голкіперу збірної України, який провів повний основний час у нещодавній грі Ліги чемпіонів УЄФА проти французького Монако (3:3), за підсумком якої Бенфіка пробилась до 1/8 фіналу, де знову гратиме проти каталонської Барселони.

Тим часом у тому матчі Трубін отримав найгіршу оцінку на обидві команди.

У цьому сезоні на рахунку українця 35 матчів, 34 пропущених голи та 16 зустрічей "на нуль".

Матч Бенфіка — Боавішта відбудеться 22 лютого, о 20:00.