Португалія

Бенфіка має намір наздогнати Спортінг у турнірній таблиці.

Бенфіка в рамках 27-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 прийматиме на Ештадіу да Луж Фаренсе.

У стартовому складі господарів поля опинився й голкіпер Анатолій Трубін.

Зараз на рахунку 23-річного українця 40 пропущених голів у 39-ти матчах (всі турніри), 17 з яких були "сухими".

Поєдинок Бенфіка — Фаренсе розпочнеться о 22:15 за Києвом. "Орли" (62 очки) в разі перемоги можуть наздогнати в турнірній таблиці Спортінг (65).