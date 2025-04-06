Португалія

"Орли" гостюватимуть у "драконів" у чемпіонаті Португалії.

У рамках 28-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 Порту прийматиме Бенфіку на Ештадіу ду Драган.

Місце в стартовому складі "орлів" вкотре знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна:

Протягом поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 40 матчах усіх турнірів, пропустив 42 гола і 17 разів зберіг свої ворота "сухими".

Основна 11-ка "драконів" виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що зараз Порту йде третім у турнірній таблиці, маючи 56 очок (нарівні з Брагою), тоді як Бенфіка з 65-ма заліковими балами (нарівні зі Спортінгом) перебуває на другій сходинці.

Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.