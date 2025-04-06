"Орли" гостюватимуть у "драконів" у чемпіонаті Португалії.
Анатолій Трубін, Getty Images
06 квітня 2025, 21:55
У рамках 28-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 Порту прийматиме Бенфіку на Ештадіу ду Драган.
Місце в стартовому складі "орлів" вкотре знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна:
Протягом поточної кампанії 23-річний українець взяв участь у 40 матчах усіх турнірів, пропустив 42 гола і 17 разів зберіг свої ворота "сухими".
Основна 11-ка "драконів" виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що зараз Порту йде третім у турнірній таблиці, маючи 56 очок (нарівні з Брагою), тоді як Бенфіка з 65-ма заліковими балами (нарівні зі Спортінгом) перебуває на другій сходинці.
Поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом.