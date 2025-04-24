Португалія

У заключному матчі турніру "орли" зустрінуться з лісабонським Спортінгом.

У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Португалії лісабонська Бенфіка приймала на власному полі скромний Тірсенсе, який виступає у третьому дивізіоні країни.

Після того, як підопічні Бруну Лаже розгромили суперника у першій грі з рахунком 5:0, цей поєдинок виглядав скоріше формальністю — тільки диво могло допомогти Тірсенсе відіграти таке відставання проти гранду португальського футболу.

Утім, незважаючи на відсутність мотивації, Бенфіка здобула ще одну перемогу над суперником завдяки голам Антоніу Сілви, Адріана Байрамі, Андреа Белотті та Леандро Баррейро, здобувши впевнену путівку до фіналу Кубка Португалії, де на "орлів" чекає дербі з лісабонським Спортінгом.

Зазначимо, що основний воротар Бенфіки, українець Анатолій Трубін, у заявку на цей матч із Тірсенсе не потрапив.

*Бенфіка — Тірсенсе 4:0 (перший матч — 5:0)

Голи: Антоніу Сілва, 45+3, Байрамі, 74, Белотті, 79, Баррейро, 90+1

Стартовий склад Бенфіки: