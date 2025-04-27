Португалія

Господарі відправили шість м'ячів у ворота гостей.

У рамках 31-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка приймала ABC. У стартовому складі господарів вийшов українець Анатолій Трубін.

Перемога господарів була прогнозованою, але "орли" і зовсім вирішили розгромити суперника, відправивши в його ворота шість голів, а Трубін зберіг свої ворота "сухими".

6:0 — Бенфіка очолила турнірну таблицю, але у Спортінга гра в запасі.

Бенфіка - ABC 6:0

Голи: Араужу, 8, Павлідіс, 23, Амдуні, 26, Актюрокоглу, 40, Белоті, 71, Отаменді, 82.