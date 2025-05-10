Все вирішить останній тур чемпіонату Португалії.
Анатолій Трубін, getty images
10 травня 2025, 22:22
У передостанньому турі між собою грали Бенфіка та Спортінг. Матч цілком міг стати чемпіонським, якби одна з команд перемогла. Але цього не сталося.
Команди обмінялися голами, але переможця не виявили. У Бенфіки 79 очок, у Спортінга — аналогічно. Але за рахунок кращої різниці забитих і пропущених голів, "леви" стали ближчими до чемпіонського титулу (+59 проти +56).
Зазначимо, що повний матч на полі провів український голкіпер Анатолій Трубін.
Бенфіка — Спортинг 1:1
Голи: Актюркоглу, 63 — Трінкау, 4.