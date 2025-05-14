Португалія

Індивідуальна нагорода для українського гравця Бенфіки.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін став найкращим гравцем чемпіонату Португалії на своїй позиції за підсумками квітня 2025 року, передає офіційний сайт турніру.

На індивідуальну нагороду також претендували воротарі Боавішти Томаш Вацлік і Спортінга Руй Сілва. На рахунку Трубіна 16,67% голосів головних тренерів турніру, тоді як його конкуренти набрали 15,87% і 14,29% відповідно.

Протягом місяця, що минув, 23-річний українець взяв участь у всіх п'яти матчах (4В, 1Н) Бенфіки в чемпіонаті, пропустивши п'ять голів і двічі зберігши ворота клубу "сухими".

Зазначимо, що найкращим захисником турніру в квітні визнали одноклубника Анатолія Ніколаса Отаменді, тоді як півзахисником і нападником — Родрігу Мору (Порту) і Віктора Дьокереша (Спортінг).