Індивідуальна нагорода для українського гравця Бенфіки.
Анатолій Трубін, ligaportugal.pt
14 травня 2025, 18:58
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін став найкращим гравцем чемпіонату Португалії на своїй позиції за підсумками квітня 2025 року, передає офіційний сайт турніру.
На індивідуальну нагороду також претендували воротарі Боавішти Томаш Вацлік і Спортінга Руй Сілва. На рахунку Трубіна 16,67% голосів головних тренерів турніру, тоді як його конкуренти набрали 15,87% і 14,29% відповідно.
Протягом місяця, що минув, 23-річний українець взяв участь у всіх п'яти матчах (4В, 1Н) Бенфіки в чемпіонаті, пропустивши п'ять голів і двічі зберігши ворота клубу "сухими".
Зазначимо, що найкращим захисником турніру в квітні визнали одноклубника Анатолія Ніколаса Отаменді, тоді як півзахисником і нападником — Родрігу Мору (Порту) і Віктора Дьокереша (Спортінг).