Португалія

Анатолій Трубін знову без золотих медалей чемпіонату Португалії.

Спортінг став чемпіоном Португалії сезону-2024/25, вигравши титул вдруге поспіль.

У завершальному, 34-му турі Спортінг здобув на своєму полі перемогу над Віторією Гімарайнш (2:0) завдяки голам Педру Гонсалвеша і Віктора Дьокереша в другому таймі.

Таким чином, клуб із Лісабона в підсумковій таблиці на два очки випередив Бенфіку, яка в останньому турі зіграла внічию на виїзді з Брагою (1:1). На третьому місці фінішував Порту.

Для Спортінга це чемпіонство стало 21-м в історії. "Леви" вперше за 71 рік змогли двічі поспіль виграти чемпіонський титул.

Зазначимо, що другий сезон поспіль Анатолій Трубін із Бенфікою не зумів виграти чемпіонат Португалії.