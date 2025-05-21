Португалія

Футболіст провів у Лісабоні другу частину сезону.

На завершення зимового трансферного вікна шведський фланговий захисник Самуель Даль перебрався з італійської Роми до лісабонської Бенфіки на правах оренди за 600 тис. євро.

До цього 22-річний виконавець провів пів року в столиці Італії, а "вовки" заплатили минулого літа за його трансфер Юргордену 4,3 млн євро.

І оскільки Ромі цей футболіст на певному етапі сезону виявився не потрібен, то в Бенфіці зараз збираються скористатись нагодою та запропонувати італійцям повноцінний трансфер.

Гроші пропонують солідні — 12 млн євро, але "вовки" хочуть ще більше — усі 15 млн євро.

Сторони наразі ведуть активні перемовини й планують дійти згоди ще до початку червня.

Тим часом Даль у Бенфіці провів 17 матчів та віддав шість гольових передач.