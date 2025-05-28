Карлос Вісенс провів у Манчестер Сіті майже вісім років.
Карлос Вісенс, scbraga.pt
28 травня 2025, 20:59
Манчестер Сіті попрощався з асистентом головного тренера Пепа Гвардіоли Карлосом Вісенсом.
Спеціаліст допомагав керманичу "містян" протягом 238-ми матчів усіх турнірів. Загалом у системі клубу 42-річний іспанець перебував із серпня 2017-го.
Відхід Вісенса пов'язаний із підписанням трирічного контракту з Брагою. Офіційну презентацію нового керманича призначено на 16 червня.
Брага фінішувала четвертою в чемпіонаті Португалії-2024/25, набравши 66 очок у 34-х матчах. Раніше клубом опікувався Карлос Карвальял.