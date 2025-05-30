Португалія

Українець із Бенфіки входить до топ-10 голкіперів світу за орієнтовною трансферною вартістю.

Портал Transfermarkt оновив орієнтовні "цінники" виступаючих у чемпіонаті Португалії гравців.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін подорожчав із 25-ти мільйонів євро до 28-ми. Це новий найвищий показник у його кар'єрі.

Зазначимо, що 23-річний українець входить до топ-10 найдорожчих воротарів світу.

У ході вже завершеної кампанії Трубін узяв участь у 47-ми матчах усіх турнірів, пропустивши 48 голів і 19 разів зберігши свої ворота "сухими". У сезоні-2024/25 Анатолій здобув свій перший трофей із Бенфікою — Кубок португальської ліги.

Контракт українця з лісабонськими "орлами" розраховано до кінця червня 2028 року.