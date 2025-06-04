Португалія

Незабаром мають оголосити про відхід футболіста.

Бразильський нападник лісабонської Бенфіки Артур Кабрал цього сезону мав дуже обмежений ігровий досвід та майже ніколи не з’являвся в стартовому складі власної команди.

У підсумку 27-річний виконавець вирішив, що з нього вистачить європейського досвіду в професійній кар’єрі та серед інших пропозицій обрав можливість для повернення до рідної Бразилії.

Ботафогу останніми днями активно просувається в перемовинах щодо 15-мільйонної угоди про трансфер та очікується, що найближчим часом сторони мають оголосити про перехід офіційно.

Контракт буде підписано строком до 2029 року.

Нагадаємо, що Кабрал переїхав до Європи ще в 2020 році, коли швейцарський Базель заплатив за нього 1,3 млн євро Палмейрасу.

У цьому сезоні на рахунку Артура 34 матчі, сім голів та дві гольові передачі.