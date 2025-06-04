Португалія

Але для цього Челсі має змінити свою позицію щодо гравця.

Португальський нападник Жоау Феліш свого часу в 2019 році за божевільні 127,2 млн євро перейшов із лісабонської Бенфіки до мадридського Атлетіко.

Однак відтоді вже минуло чимало часу, і заграти на належному рівні в складі "матрацників" футболіст так і не зумів, і після оренд до Челсі та каталонської Барселони його зрештою продали лондонцям за 52 млн євро влітку минулого року.

Утім, і Енцо Маресці 25-річний виконавець виявився не потрібен, тому догравав сезон у оренді в складі італійського Мілана.

"Россонері" не мали права на викуп футболіста, тому він повернувся до Лондона в очікуванні на рішення щодо власного майбутнього.

Челсі хоче виключно продати Феліша та отримати за нього не менше 30 млн євро + бонуси й виключає можливість чергової оренди.

Проте охочих на такий трансфер виявилось небагато, і наразі лише один клуб звернувся до "синіх" за цим футболістом — рідна для Жоау Бенфіка.

Однак "орли" можуть запропонувати лише чергову оренду для гравця, і розраховують закрити трансфер ще до початку виступів на Клубному чемпіонаті світу, тож часу на перемовини в клубів майже немає.

Феліш у цьому сезоні загалом забив десять голів та віддав три гольові передачі в 41 матчі (1964 хвилин).