Португалія

Португальський гранд шукає підсилення атаки в особі Циганкова.

Український півзахисник Віктор Циганков — один із головних кандидатів на посилення атаки лісабонської Бенфіки. Як повідомляє португальське видання Opoeta d’Bola, "орли" активно стежать за ситуацією навколо гравця Жирони і готові розглянути його кандидатуру у разі провалу з трансфером Янніса Константеліаса з ПАОКу.

Циганков виступає за Жирону з січня 2023 року. За цей час він провів 85 матчів у всіх турнірах: 13 голів та 18 асистів. Його ринкова вартість оцінюється приблизно у 18 мільйонів євро, контракт діє до літа 2027 року .

Основна ціль Бенфіки — Янніс Константеліас, за якого вони готові викласти до 30 мільйонів євро. Але у разі провалу переговорів із ПАОКом увага клубу може переключитися на українця.

Офіційних коментарів від Жирони чи Бенфіки поки що немає, але інтерес до Циганкова активно обговорюється у футбольних медіа Португалії.