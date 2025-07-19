Португалія

19-річний бразильський півзахисник проведе сезон 2025/26 у складі єврокубкового учасника.

Півзахисник французького ПСЖ Габріель Москардо продовжить кар’єру в португальській Бразі. Чемпіон Франції офіційно повідомив, що 19-річний бразилець проведе сезон 2025/26 у складі Гверрейрос ду Мінью на правах оренди. Футболіст гратиме під номером 17.

Португальський клуб також підтвердив трансфер, зазначивши, що Москардо одразу приєднається до першої команди під керівництвом Карлоса Вісенса. "Гравець молодіжної збірної Бразилії, Москардо стане ще одним варіантом для тренера й одразу ж увіллється до основного складу", — йдеться в офіційній заяві Браги.

Москардо — вихованець бразильського Корінтіанс. Він голосно заявив про себе ще у 17 років, ставши ключовим гравцем основи Тімау у сезоні 2023. У січні 2024 року його підписав ПСЖ, після чого хавбек провів другу частину сезону в оренді у французькому Стад де Реймс, де зіграв 10 матчів і забив один гол.

Москардо також є чинним чемпіоном Південної Америки U-20 у складі збірної Бразилії та був одним із найяскравіших гравців турніру.

У своєму першому інтерв’ю як гравець Браги Габріель висловив велику мотивацію:

"Я дуже щасливий. З нетерпінням чекаю можливості одягнути цю футболку, вийти на поле й робити те, що люблю найбільше — грати у футбол".