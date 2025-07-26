Португалія

Не перша каденція гравця в клубі.

Португальський воротар Жуан Віржинія залишив рідну країну та академію лісабонської Бенфіки ще в далекому 2015 році, коли перейшов до складу молодіжної команди лондонського Арсеналу.

Але на "дорослому" рівні нині вже 25-річний виконавець почав виступати лише в Евертоні, який за сім років перебування гравця в клубі спромігся надати йому практику лише у вісьмох матчах основної команди (п’ять пропущених голів, п’ять "сухих" ігор).

Але зрештою контракт Віржинії добіг до завершення й оскільки надалі він не хотів постійно перебувати за спиною Джордана Пікфорда, то рішення про зміну клубу не змусило на себе чекати.

Лісабонський Спортінг на цьому тлі просто скористався моментом і запросив до себе вихованця принципових суперників.

Контракт підписано до 2028 року, тоді як сума відступних за гравця в ньому складатиме 60 млн євро.

Нагадаємо, що раніше португалець уже виступав за "левів", але на правах оренди в сезоні-2021/22.