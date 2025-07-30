Португалія

Сам футболіст поки що не дав своєї згоди на трансфер до ОАЕ.

Нападник Браги Сімон Банза незабаром може стати гравцем Аль-Джазіри. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 28-річного конголезця за десять мільйонів євро.

Зазначається, що сам футболіст поки що не дав своєї згоди на продовження кар'єри в ОАЕ.

Минулого сезону Банза провів 37 матчів у складі турецького Трабзонспору на правах оренди. На його рахунку 22 голи та п'ять гольових передач.