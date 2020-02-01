Испания

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 22 тура Ла Лиги между мадридскими Реалом и Атлетико.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан решил обойтись без услуг вингеров с первых минут Дерби Мадриленьо. Так, в основе "сливочных" одновременно появятся Вальерде, Каземиро, Кроос, Модрич и Иско. Также отметим попадание в заявку Атлетико вернувшегося в команду Янника Феррейры Карраско — бельгиец начнет матч на скамейке запасных.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Модрич, Иско — Бензема

Запасные: Ареола, Милитан, Марсело, Родригес, Васкес, Йович, Винисиус

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди — Витоло, Льоренте, Партей, Сауль — Корреа, Мората

Запасные: Адан, Эрмосо, Лемар, Феррейра Карраско, Мойя, Шапоньич, Камельо

Матч Реал — Атлетико начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.