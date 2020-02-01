Испания

Энес Унал принес гостевую победу своей команде.

Завершился поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором Вальядолид играл в гостях у Мальорки.

Автором единственного гола в этой встрече стал Энес Унал, который принес минимальную победу "бело-фиолетовым" (0:1).

К слову, Мальорка также отличилась взятием ворот, но, после пересмотра повтора, главный арбитр встречи отменил гол.

Мальорка — Вальядолид 0:1

Гол: Унал, 56

Мальорка: Рейна — Састре (Посо, 70), Вальент, Раилло (Кампос, 49), Агбеньену — Баба Мохаммед, Севилья — Лаго, Родригес (Кубо, 59), Кучо — Будимир

Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Салису, Гарсия — Плано (Рубио, 87), Мичел, Алькарас, Вилья (Эрвиас, 72) — Гвардиола, Унал (Феде, 90)

Предупреждения: Будимир, Родригес, Рейна, Кучо — Тони