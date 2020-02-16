Испания

Мадридцы сделали подарок Барселоне, сыграв вничью с галисийцами (2:2).

В заключительном матче игрового дня в Ла Лиге лидер чемпионата мадридский Реал принимал ведущую борьбу за выживание Сельту. Эден Азар наконец-то полностью восстановился после полученной в конце осени травмы и смог выйти в стартовом составе своей команды. Хозяева ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом сразу же после стартового свистка, но довольно быстро отдали его сопернику, что привело к забитому голу. На 7-й минуте Смолов получил пас от Аспаса и легко разобрался с Куртуа – 0:1.

После пропущенного гола мадридцы вернули мяч себе и оккупировали чужую половину поля. Там они совершили множество подходов к штрафной площади, однако большинство из них не приносили никакой пользы. Хоть "сливочные" и часто пробивали по воротам, их удары преимущественно не несли угрозы для Бланко. В одном из эпизодов шанс забить был у Бензема, но Карим пробил с острого угла, из-за чего попадание в створ было маловероятным. Мадридцы зарабатывали угловой за угловым, что могло помочь забить, но подачи с угла поля также не приносили дивидендов.

Ближе к окончанию первого тайма гости стали заметно проседать, позволяя сопернику подбираться все ближе к своим воротам. Реал едва не сравнял счет, но снова подвела точность – Бэйл не попал по воротам с близкого расстояния после паса Азара. Галисийцы ответили на это еще более опасным моментом – Айду пробил головой после подачи углового, а Куртуа среагировал на этот удар и спас свою команду. Хозяева могли пропустить во второй раз, однако все для них обошлось. Вскоре после этого прозвучал свисток на перерыв, таким образом, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Сельты.

Во второй 45-минутке "сливочным" нужно было обязательно забивать, поэтому они отчаянно пытались забить быстрый гол. Это произошло, когда Рамос отправил мяч в сетку после паса Бэйла, но гол не был засчитан из-за офсайда. Однако уже через несколько минут хозяева забили чистый гол — Марсело отпасовал под удар Кроосу, а Тони элегантно пробил в ближний угол — 1:1.Восстановив паритет, мадридцы лелеяли надежду тут же забить еще раз, но некоторое время они не оказывали давления на владения Бланко.

Позднее Реал все же вышел вперед благодаря заработанному пенальти. Бланко сбил Азара в штрафной площади, а Рамос впоследствии хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:1. Поведя в счете, подопечные Зидана продолжали контролировать мяч на чужой половине поля, но не могли вскрыть оборону соперника. В связи с многочисленными заменами тем игры на некоторое время упал, после чего "сливочные" с новыми силами пошли в наступление.

Мадридцы уверенно контролировали ход игры, ничто не угрожало их итоговому успеху, однако они неожиданно пропустили благодаря отличной комбинации в исполнении "кельтов". На 86-й минуте Суарес разрезал оборону пасом на Мину, а Санти пробил мимо Куртуа — 2:2. Уже через две минуты Бензема мог снова вывести Реал вперед, но Карим умудрился не попасть по воротам из пределов вратарской площади. Уже в компенсированное время француз имел еще один шанс забить, но в в этот раз не смог переиграть голкипера в ближнем бою. В оставшиеся до финального свистка минуты подопечные Зидана отчаянно пытались вырвать победу, но больше не угрожали воротам Бланко. Как итог, "сливочные" совершенно неожиданно не смогли обыграть одного из аутсайдеров чемпионата, подпустив к себе Барселону на расстояние в одно набранное очко.

В 25-м туре Реал отправится в гости к Леванте, а Сельта примет Леганес.

Реал — Сельта 2:2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 (с пенальти) — Смолов, 7, Мина, 86

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81) — Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус, 73)

Сельта: Бланко — Айду, Мурильо, Араухо — Васкес (Систо, 55), Рафинья, Йокушлу, Брадарич (Мина, 83), Оласа — Аспас, Смолов (Суарес, 70)

Предупреждения: Бэйл, Карвахаль — Оласа, Йокушлу