Испания

Атлетико выступил с очередным официальным заявлением по поводу ситуации с Covid-19.

Накануне Атлетико сообщил, что два игрока первой команды заболели коронавирусом. В результате этого все члены команды сдали новые тесты и были отправлены домой в ожидании результатов.

Официальный сайт "матрасников" сообщил, что заболевшие футболисты — защитник Шиме Врсалько и полузащитник Анхель Коррея. Они точно не помогут команде в Лиге чемпионов.

Отмечается, что протекание болезни у игроков проходит без симптомов и они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Есть и хорошие новости — все остальные игроки, тренеры и персонал здоровы. Сегодня команда вернется к тренировкам и уже завтра, 11 августа, отправится в Лиссабон на матч Лиги чемпионов против Лейпцига.