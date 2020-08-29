Испания

Руководство клуба утверждает, что нет для этого оснований.

Лионель Месси выразил желание покинуть Барселону, как сообщалось ранее. 33-летний футболист хочет получить статус свободного агента.

Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонской команды не видит повода для того, чтобы отпустить аргентинца свободным агентом. Пункт в его контракте истек, согласно которому он мог бы уйти.

Это означает, что Барселона будет ждать 700 миллионов евро, чтобы отпустить своего ведущего футболиста.

Отметим, что если Месси покинет Барселону, то фаворитом на его приобретение будет Манчестер Сити.