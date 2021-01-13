Испания

Футболисты были задержаны после наступления комендантского часа.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, вторая команда текущего розыгрыша Сегунды, Мальорка, пошла на расторжение контракта с двумя футболистами резервной команды из-за нарушения правил карантина в виде игнорирования комендантского часа.

Речь идет о 22-летнем перуанском нападающем Брайане Рейне и 21-лентем полузащитнике Саму Пинто, которые были задержаны местной полицией, чем нарушили один из пунктов дисциплинарного кодекса клуба.

Оба футболиста стали свободными агентами, однако в кратчайшие сроки нашли себе новое место работы, которым стал клуб из Сегунды B — Олот.

Из данной пары, лишь Рейна был задействован в играх своей состава основной команды Мальорки, приняв участие в товарищеском поединке на старте сезона.

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