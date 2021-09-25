Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу сыграл вничью против Вильярреала (0:0).

В первом тайме "королевский клуб" создал достаточно моментов, однако счет открыть так и не вышло. Вильярреал также пытался играть в атаку.

Во второй половине матча Карло Анчелотти усилил игру, выпустив на поле Камавингу. Возник отличный момент у Милитао в начале тайма, но Рульи сумел отбить удар в упор. После обязан был забивать Бензема, но вратарь также сыграл надежно.

Было несколько хороших моментов у Винисиуса Жуниора, однако Рульи надежно действовал на ленточке. Вильярреал во втором тайме практически не создавал моментов. Матч так и завершился — 0:0.

Реал — Вильярреал 0:0

Реал: Куртуа, Алаба, Милитао, Начо, Модрич (Азар, 73), Каземиро, Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 81), Винисиус Жуниор, Родриго (Камавинга, 46).

Вильярреал: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 86), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Коклен (Мойсес Гомес, 58), Парехо, Пино (Тригерос, 84), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума (Пенья, 84).

Предупреждения: Винисиус Жуниор, Коклен , Мойсес Гомес.