Испания

Football.ua рассказывает о самых интересных событиях в минувшем туре чемпионата Испании.

В очередном туре испанской Примеры разберем тяжелую победу Барселоны на Эстадио де ла Серамика, центральный матч между Реалом и Севильей, и многое другое.

ИСПАНИЯ. ЛА ЛИГА, 15 ТУР

Барселона и ее результативность

Хави добыл вторую победу кряду в рамках Примеры, в непростой встрече одолев Вильярреал.

Рулли – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, А. Педраса (Эступинан, 65) – Пино (Чуквуэзе, 65), Капу, Парехо, Гомес – Тригейрос (Д. Раба, 84), Данжума

тер Штеген – Араухо, Э. Гарсия, Пике, Альба (Мингеса, 71) – де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80) – Эззальзули (У. Дембеле, 66), Депай, Гави

Поединок на Эстадио де ла Серамика Барселоне определенно удался. Игра "сине-гранатовых" под руководством легендарного маэстро все больше напоминает что-то внятное и интересное. Однако работы тоже пока хватает. Одна из проблем – игра "кулес" в завершении, которая уже не раз становилась причиной очковых потерь в этом сезоне. Даже не самые уверенные по игре матчи можно выигрывать или хотя бы сводить вничью, но для этого необходимо реализовывать свои моменты, с чем у Барсы есть большие проблемы.

Если бы не похожая косоглазость в исполнении "подводников", то вряд ли каталонский гранд уехал бы домой с тремя очками в кармане.

Смотрите, только за один первый тайм было как минимум три убойных момента, которые запороли парни в сиреневых футболках. В начале встречи Херонимо Рулли вытащил опаснейший удар Эззальзули под самую перекладину, спустя несколько минут Гави умудрился непостижимым образом промазать по свободным воротам, отправив мяч мимо дальней штанги, а вскоре очередной шанс бездарно запорол Мемфис Депай. Вот как можно было не забить с близкого расстояния после столь великолепной передачи от де Йонга?!

"Желтая субмарина" могла больно за это наказать, но тут уже в дело вмешался Марк-Андре, а также расточительность самих хозяев.

Во втором тайме команды таки обменялись результативными ударами – Фрэнки де Йонг расстрелял пустые ворота после прострела Альбы и рикошета от Рулли (офсайда в том эпизоде не было), а вышедший на замену Чуквуэзе показал своим партнерам и сопернику, как надо реализовывать стопроцентные моменты, воспользовавшись классной передачей на ход от Данжума.

Благо для Хави, у него на скамейке сидят пусть несколько опальные, но качественные игроки, вроде Дембеле и Коутиньо. Последний поставил эффектную точку в матче, а перед этим Депай в более трудных обстоятельствах, чем в первом тайме (см. голы тура) показал мастер-класс защитному блоку банды Унаи Эмери.

Первая выездная победа каталонцев в текущем чемпионате – это плюс, а две победы подряд, позволившие "кулес" вплотную приблизиться к зоне Лиги конференций (о времена, о нравы!) – плюс вдвойне. Подобного не скажешь о Вильярреале. Действующий победитель Лиги Европы застрял в середине таблицы и конца края этому не видно. Уж больно нестабильную игру он демонстрирует. С такими результатами можно и без еврокубков на будущий год остаться. А, стоп, команда Эмери в случае поражения от Аталанты в последнем туре чемпионской лиги может вылететь во второй еврокубок. Ну, тогда все в порядке:)

Второтаймовый Атлетико

"Матрасники" разнесли Кадис 4:1, однако вопросов эта победа оставила довольно много. Счет не должен вводить в заблуждение – Атлетико не владел колоссальным преимуществом на протяжении всей встречи. Итоговый результат является следствием несопоставимого класса команд.

Очередной раз мадридцы не могут нанести ни одного удара в створ соперников в первом тайме (см. интересные факты), и это постепенно начинает превращаться в далеко не самую приятную тенденцию

Облак – М. Льоренте, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо – Лемар (А. Корреа, 73), де Пауль, Коке, Феррейра Карраско – Суарес (Кунья, 73), Гризманн

В этой игре Диего Симеоне вернулся к традиционным 4-4-2. Любопытно было посмотреть в действии на связку Суарес-Гризманн, однако настоящий эффект от подобного соединения можно будет увидеть лишь в боевых условиях. Пока же, на счету Антуана гол+пас. Аналогичные показатели и у сменившего по ходу второго тайма Луиса Куньи.

Бразилец пока что воспринимается исключительно, как бюджетная замена для основных форвардов действующего чемпиона Испании, все-таки ни в Лейпциге, ни в Герте в свое время он не блистал, однако подобные перформансы точно добавляют ему очков в глазах "Эль Чоло".

На 56 минуте счет после фланговой подачи от Янника Карраско открыл Тома Лемар, что позволило Атлетико немного раскрепоститься. Вскоре свой результативный укол четким ударом в касание после прострела от Льоренте оформил Гризманн, а не успели Корреа и Кунья появиться на поле, как оба расчертили блестящую передачу в "стеночку".

"Субмарина" ответила несколько шальным голом Чоко Лосано, но точку во встрече поставили "кольчонерос".

Характерный Реал Мадрид

С чем-чем, а вот с характером у мадридского Реала всегда был полный порядок. Этим команда всегда умудрялась брать даже те турниры, в которых на "бланкос" никто гроша ломанного не ставил. Чемпионский менталитет порой творит невероятные вещи.

Куртуа – Карвахаль (Лукас Васкес, 90+4), Милитао, Алаба, Ф. Менди – Модрич (Камавинга, 73), Каземиро, Кроос – Асенсио (Ф. Вальверде, 73), Бензема, Винисиус (Начо, 90+2)

Буну – Монтиэль (Эль-Хаддади, 90), Кунде, Диего Карлос, Акунья – Хордан (О. Родригес, 81), Фернандо, Ракитич (Дилэйни, 71) – Окампос (Идрисси, 90), Мир, "Папу" Гомес (О. Торрес, 81)

Конкретно во встрече с Севильей нельзя сказать, что мадридский суперклуб доминировал или создал множество острых ситуаций. Определенные цифры по владению или ударам не должны вводить в заблуждение, так как игра была невероятно равной. Нынешние "нервионцы" вполне логично претендуют даже на попадание в тройку, с каждым годом превращаюсь в полноценную четвертую силу в Испании. Следовательно, они перестали тушеваться и в поединках с грандами.

Именно андалусийцы открыли счет усилиями очередного трансферного бриллианта имени селекционного департамента Рафы Мира, которого оставили в гордом одиночестве в зоне подбора, и который мощным кивком головы переправил мяч в дальний угол.

Но у Реала есть Карим Бензема! Прямо перед ответным голом француза Лукас Окампос засадил в перекладину, тем самым упустив отличный шанс сделать увеличить разрыв в счете, а "бланкос" за такое наказывают. Любопытно, что дальний удар, который не без труда потащил Яссин Буну, и с которого Карим добил мяч в сетку, нанес не кто-то из центральной линии "сливочных" или атакующей тройки, а Эдер Милитао.

Второй тайм превратился в максимально равную борьбу, где обе команды пытались подловить соперника на ошибке, особенно любопытно выглядела Севилья, старавшаяся накрывать Тибо Куртуа и защитников уже при билд-апе, так что Реалу приходилось максимально быстро пытаться доставить мяч вперед (часто через длинный, а не короткий пас). Тем не менее в таких вязких поединках все решает индивидуальный класс и озарение отдельных личностей. Таковых у мадридцев определенно больше, чем у нынешней Севильи.

На 87 минуте Винисиус нанес шедевральный обводящий удар с дальнего расстояния, Буну коснулся мяча, но лишь дополнительно придал его полету эффектности и зрелищности. "Вини" подбежал к угловому флагу, выполнив что-то из разряда традиционных бразильских танцев. В каком же черт возьми порядке этот парень!

Реал Мадрид вырывается в лидеры чемпионата, и, как метко подметил комментатор этой игры, этой победой серьезно приближает себя к возвращению утерянного годом ранее чемпионского титула.

Коротко об остальных:

- Атлетик Бильбао продолжает свою ничейную серию. Очередное очко было взято в игре с Гранадой – 2:2. На 10 минуте традиционный высокий прессинг команды Марселино при билд-апе соперника привел к перехвату в исполнении Икера Муниаина, выкатившего мяч под классный удар Рауля Гарсии в самую "девять". "Насриды" не стушевались, сумев выйти вперед перед самым перерывом. Блестящий сольный проход в дальний угол завершил голом Дарвин Мачис, а на 34 минуте Хорхе Молина завершил контратаку своей команды четким ударом с разворота. Казалось, что невезучая Гранада таки сумеет удержать важную победу, но ближе к эндшпилю баскам удался весьма курьезный мяч, влетевший рикошетом от Луиша Максимиану.

- Алавес прервал свою беспроигрышную серию на отметке 5 матчей, дома уступив Сельте (1:2), а вот "кельты" наоборот продлили свою, которая теперь насчитывает четыре встречи. Разумеется, с учетом отчетной игры. Оба мяча подопечных Эдуардо Коудета получились довольно курьезными. В эпизоде с голом Санти Мины защитник Депортиво Виктор Лагуардия успел выбить игровой снаряд из пустых ворот, правда, сделав это уже за линией, а во втором тайме хозяева имели все шансы избежать поражения благодаря блестящей реакции своего голкипера Фернандо Пачеко, взявшего пенальти от Аспаса, но Яго удалось исправиться, моментально добив круглого в сетку. Ну, хоть очередным взятием ворот отметился Хоселу, одна отрада (см. интересные факты).

- Третью ничью кряду в свой актив записала Валенсия Хосе Бордаласа. Первый тайм не запомнился ничем выдающимся, кроме немного странного одиннадцатиметрового в ворота Райо Вальекано, уверенно реализованный Карлосом Солером. Дело в том, что герой поединка с Атлетико Уго Дуро, перед тем как получить по ноге от Эстебана Савелича, сам же ее и выставил непосредственно перед защитником "пчел", который даже не смотрел на соперника, а собирался выбить мяч подальше от штрафной, по инерции угодив в испанца.

Во втором тайме подопечные Андони Ираолы несколько прибавили, в итоге сравняв счет, причем это выглядело абсолютно заслуженно по совокупности моментов! Яспер Силессен потащил очередной неприятный удар, но первым на добивании оказался "Иси" Палазон.

- Мальорка и Хетафе победителя не выявили. Если вы не смотрели эту игру, то не много потеряли. Такое ощущение, что обе команды до стартового свистка дружно решили не бить в створ друг друга – всего-то два подобных выстрела за 90 минут.

- Бетис одолел Леванте благодаря хет-трику Хуанми (3:1), причем команда Мануэля Пеллегрини еще и уступала по ходу встречи. Уже на 7 минуте счет открыл наш старый знакомый Шкодран Мустафи, выпрыгнувший выше всех после подачи с углового, тем самым забив впервые с… Впрочем, об этом вам лучше прочесть в "интересных фактах". Попади Хосе Луис Моралес не в перекладину, а в ворота ближе к перерыву, и "огурцы" вряд ли бы сумели взять три очка, а так во втором тайме больно ужаленные севильцы понеслись отыгрываться. Во всех трех случаях испанец забил типичные для форварда мячи, особенно эффектно положив третий "голясо" (см. голы тура).

- Эспаньол не без нотки скандальности переиграл Реал Сосьедад (1:0). Единственный мяч во встрече забил венесуэлец Янгель Эррера, хлестким ударом сквозь столпотворение тел расстрелявший верхний угол, но баски были куда опаснее, а их отмененный гол вызвал большие споры. К арбитру Антонио Матеу Лаосу частенько возникают кое-какие вопросы у журналистов и болельщиков за его, порой, довольно странные решения, а он эту коллекцию фэйлов периодически пополняет.

Итак, очередная атака сан-себастьянцев, в момент одной из передач от игрока гостей мяч попадает в Лаоса, который вместо остановки игры и назначения свободного удара разрешает Реалу завершить эпизод, окончившийся голом Александра Исака. Всего бы ничего, но судья сей мяч отменил, что вызвало волну споров, разделив мнение даже в среде испанских арбитров. Тем не менее, команде Иманола Альгуасиля на все эти домыслы наплевать, так очков им это точно добавит. Сие поражение заметно ухудшает турнирное положение басков, еще недавно располагавшихся на первом месте. Это для тех, кто всерьез рассматривал "чури урдин" в качестве одного из претендентов на титул.

- В заключительном матче тура Осасуна на своем поле принимала Эльче. Хозяева начали матч очень активно и уже на 7-й минуте Анте Будимир открыл счет в матче. Правда, игроки Эльче не стушевались и буквально через 12 минут дали ответ — гол на счету Фиделя. В целом Осасуна была активнее и ближе ко второму голу, однако счет так и не изменился — 1:1

Интересные факты:

- Лишь хихонский Спортинг в сезоне-1982/83 имел больше ничьих после 14 стартовых туров (10), чем Атлетик Бильбао в текущей кампании (8).

- Хоселу забил в трех поединках кряду второй раз в своей карьере.

- Карлос Солер забил 11 из 13 пенальти за Валенсию в Ла Лиге, то есть 85%! Кроме того, 46% его голов в Примере были забиты с одиннадцатиметровой отметки (11 из 24).

- Хетафе сохранил свои ворота в неприкосновенности второй матч подряд. Столько же, сколько за 18 предыдущих поединков в Ла Лиге!

- Мемфис Депай забивает в четырех матчах Примеры кряду. Последний раз подобная забивная серия в чемпионате у него случилась еще в период выступлений за Лион, а именно в марте-апреле 2018 года.

- Барселона впервые выиграла гостевую игру в Ла Лиге в этом сезоне.

- Шкодран Мустафи (ныне Леванте) забил свой седьмой гол в Примере. Последний раз он отличался забитым мячом в ноябре 2015 года в составе Валенсии в игре против Сельты.

- Хуанми из Бетиса забил шесть голов в матчах против Леванте в Примере. Больше, чем другому любому оппоненту.

- Диего Лопес из Эспаньола сделал 59 сэйвов (80%) в этой кампании, что больше, чем у любого другого вратаря в Ла Лиге.

- Мадридский Атлетико второй раз при каденции Диего Симеоне не сумел нанести ни одного удара в створ в первом тайме в трех матчах кряду.

- Тома Лемар впервые забил головой в пяти топ-лигах Европы.

- После гола в ворота Кадиса Антуан Гризманн забивал 33 из 34 команд, с которыми он сталкивался в рамках Ла Лиги.

- Рафа Мир – первый игрок Севильи с 2008 года, который забил головой на Сантьяго Барнабеу в элитном дивизионе чемпионата Испании.

- Винисиус забил 9 голов в 14 матчах Примеры в этом сезоне, что на один больше, чем в 82 предыдущих играх в этом турнире.

- Реал Мадрид набрал наибольшее количество очков в этом сезоне, проигрывая по ходу матчей – 10.

- Хулен Лопетеги провел свой 100-ый матч в качестве тренера Севильи в Ла Лиге. Баланс следующий – 55 побед, 24 ничьих и 21 поражение.

Лучший гол 15 тура:

Хуанми (Бетис)

Мемфис Депай (Барселона)

Крутая комбинация Атлетико и завершение Анхеля Корреа

Винисиус (Реал Мадрид)

Фэйл тура:

Ян Облак и его ошибка в игре с Кадисом

Лучшие бомбардиры:

Лучшие ассистенты:

Турнирная таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Реал Мадрид 14 10 3 1 34 15 19 33 2 Атлетико 14 8 5 1 26 14 12 29 3 Реал Сосьедад 15 8 5 2 19 11 8 29 4 Севилья 14 8 4 2 24 11 13 28 5 Бетис 15 8 3 4 25 18 7 27 6 Райо Вальекано 15 7 3 5 23 16 7 24 7 Барселона 14 6 5 3 23 16 7 23 8 Атлетик 14 4 8 2 13 10 3 20 9 Эспаньол 15 5 5 5 15 14 1 20 10 Осасуна 15 5 5 5 15 19 -4 20 11 Валенсия 15 4 7 4 22 21 1 19 12 Вильярреал 14 3 7 4 16 16 0 16 13 Сельта 15 4 4 7 16 19 -3 16 14 Мальорка 15 3 7 5 14 22 -8 16 15 Алавес 14 4 2 8 11 19 -8 14 16 Гранада 14 2 6 6 14 22 -8 12 17 Эльче 15 2 6 7 12 21 -9 12 18 Кадис 15 2 6 7 13 27 -14 12 19 Хетафе 15 2 4 9 10 19 -9 10 20 Леванте 15 0 7 8 13 28 -15 7

Расписание 16 тура: