Іспанія

Українець відзначився у важливому матчі.

У рамках 26 туру Прімери КІФФ (3 ліга Іспанії) Райо Махадаонда у гостях зустрічалась із молодіжною командою мадридського Реала.

Українець Роман Зозуля залишився на лаві запасних на цей матч. Ноел Лопес вивів Кастілью уперед на 5 хвилині. При рахунку 1:0 головний тренер дав шанс Роману Зозулі, випустивши його на 79 хвилині.

На 88 Давид Родрігес зрівняв рахунок, а на 90+4 команда Рауля виймала м'яч з сітки вдруге. Автором голу став Зозуля. Це його дебютний гол за Махадаонду.

Махадаонда займає 8 сходинку з 35 балами після 26 зіграних турів.