Іспанія

Майже в два рази менше ніж у Парижі.

Мадридський Реал планує платити Кіліану Мбаппе 35 млн. євро на рік після сплати податків в разі переїзду француза на Сантьяго Бернабеу. Про це повідомляє As

У "королівському" клубі при цьому ніхто не заробляє понад 11 млн. євро після сплати податків. Найбільше у Реалі заробляють Давид Алаба (10.8 млн. євро) та Тоні Кроос (10.7 млн. євро). Чистий оклад по 10 млн. євро – у Джуда Беллінгема та Вінісіуса Жуніора.

Варто також зазначити, що у ПСЖ Мбаппе заробляє 60 млн. євро на рік "чистими".