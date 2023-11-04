Іспанія

В Мадриді судячи за все вже не так впевнені в трансфері француза.

Мадридський Реал має намір оформити трансфер нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе, проте якщо трансфер зірветься, "королівський" клуб спробує підписати Джамала Мусіалу, який йде другим у шорт-листі мадридського клубу. Про це інформує Bild.

Наразі, Мусіала призупинив переговори стосовно продовження контракту з Баварією. Футболіст хоче грати у команді, яка має реальні шанси на перемогу у Лізі чемпіонів, тому Реал видається привабливим варіантом для подальшого розвитку кар'єри німця.

Діючий контракт півзахисника з мюнхенським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону Джамал Мусіала зіграв за Баварію 12 матчів, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.