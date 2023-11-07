Угода буде розрахована до літа 2028 року.
Едер Мілітао, Getty Images
07 листопада 2023, 13:36
Едер Мілітао продовжить контракт із Реалом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, бразильський захисник підпише нову угоду, розраховану до 2028 року. У контракті будуть зазначені відступні у розмірі 1 мільярд євро.
Також нові контракти з Реалом підпишуть Федеріко Вальверде та Едуардо Камавінга.
Нагадаємо, що Мілітао виступає за Реал із 2019 року.
Цього сезону він провів одну гру за мадридський клуб через травму.