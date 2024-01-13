Іспанія

Було б дуже круто.

До недавнього часу основний воротар мадридського Реалу Тібо Куртуа продовжує заліковувати важку травму. За цей час український голкіпер Андрій Лунін показав настільки високий рівень гри, що у "королівському" клубі вважають його надійною заміною Куртуа у майбутньому. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, бельгійська зірка у разі, якщо не зможе повернути свою форму, може стати дублером Луніна наступного сезону. Андрій забезпечив спокій за воротарську позицію вболівальникам Реала та особисто президенту клубу Флорентіно Пересу.

Якщо Куртуа зможе повернути собі місце у стартовому складі, то, за даними джерела, захоче піти з клубу 2026-го року, коли закінчиться його контракт.

Мотивом цього є бажання позбутися тиску і отримати ще більшу зарплату, ніж у нього зараз є. Серед потенційних місць продовження кар'єри 31-річного бельгійця впершу чергу називається Саудівська Аравія.

Цього сезону, Андрій Лунін відіграв за Реал десять матчів, пропустив шість м'ячів та зібрав п'ять "clean sheets".

Нагадаємо, у серпні 2023-го голкіпер мадридського Реалу Тібо Куртуа на одному з тренувань порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна та обидва меніски, через що при найоптимістичніших розкладах повернеться на поле лише в кінці цього сезону.