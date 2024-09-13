Іспанія

Український голкіпер пов'язав майбутнє з "вершковими".

Напередодні мадридський Реал офіційно оголосив про продовження контракту з голкіпером збірної України Андрієм Луніним до літа 2030 року.

25-річний українець поділився враженнями від підписання нової угоди з "вершковими".

"Мрія, яка все ще залишається реальністю. Дякую Реалу за те, що з першого дня я почуваюся тут як вдома.

Дякую всім за довіру, попереду багато роботи!" — написав Андрій Лунін в своєму Instagram.

Андрій Лунін прийшов до Реала у 2018 році у віці 19 років з луганської Зорі та виступає за першу команду з 2020 року.

За свою кар’єру у таборі "вершкових" український голкіпер виграв 10 титулів: дві Ліги чемпіонів, один Клубний чемпіонат світу, два Суперкубки УЄФА, дві Ла Ліги, один Кубок Іспанії та два Суперкубки Іспанії.