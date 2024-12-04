Іспанія

Голкіпер клубу з Більбао впорався з ударом нападника Реала.

Мадридський Реал у 19-му турі чемпіонату Іспанії-2024/25 гостює в Атлетіка.

У першому таймі протистояння, за рахунку 0:0, гол Кіліана Мбаппе було скасовано через офсайд (14'). Вдруге невдача спіткала французького нападника "вершкових" у другій половині зустрічі, коли на 68-й хвилині він не реалізував пенальті через сейв Хулена Агірресабали, не зумівши відновити паритет (1:0).

Зараз, станом на 85 хвилину, Атлетік має ту ж перевагу в один гол, але вже за рахунку 2:1.

Зазначимо, що нещодавно Мбаппе також не зміг реалізувати удар з 11-метрової позначки в матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля на Енфілді (2:0). На його рахунку 3 вдалих спроби в Ла Лізі (Бетіс, Реал Сосьєдад, Еспаньйол).