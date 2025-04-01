Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль — Евертон, Getty Images
01 квітня 2025, 19:17
У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль прийматиме Евертон.
Матч відбудеться в середу, 2 квітня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8.50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.95.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.86.
Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Виграє всуху: Ліверпуль". На нього можна поставити з показником 2.04.
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