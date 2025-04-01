Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Ліверпуль прийматиме Евертон.

Матч відбудеться в середу, 2 квітня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 8.50. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.86.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Виграє всуху: Ліверпуль". На нього можна поставити з показником 2.04.

Слідкуйте за поєдинком Ліверпуль — Евертон на Football.ua.