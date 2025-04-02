Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфінального матчу-відповіді Кубка Іспанії-2024/25 Атлетіко прийматиме Барселону (перший матч — 4:4).

Поєдинок відбудеться в середу, 2 квітня, на стадіоні Ріяд Ейр Метрополітано в Мадриді. Початок — о 22:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 2.98. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Прохід "рохібланкос" до наступної стадії оцінюється в 2.14, а "блаугранас" — в 1.71.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 1.98.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.12.

Слідкуйте за поєдинком Атлетіко — Барселона на Football.ua.