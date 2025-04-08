Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона прийматиме Боруссію Дортмунд.

Поєдинок відбудеться в середу, 9 квітня, на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони й тотал менше 4,5", представлений показником 2.04.

Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона виграє всуху". На нього можна поставити з показником 2.53.

Слідкуйте за поєдинком Барселона — Боруссія Дортмунд на Football.ua.