Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Боруссія Дортмунд, Getty Images
08 квітня 2025, 20:39
У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона прийматиме Боруссію Дортмунд.
Поєдинок відбудеться в середу, 9 квітня, на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.40.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони й тотал менше 4,5", представлений показником 2.04.
Коефіцієнтом 1.80 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Барселона виграє всуху". На нього можна поставити з показником 2.53.
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