Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25 Ліон прийматиме Манчестер Юнайтед.

Поєдинок відбудеться в четвер, 10 квітня, на ОЛ Стедіум у Франції. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Паулу Фонсеки. Так, на перемогу Ліона можна поставити з коефіцієнтом 2.67, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Юнайтед: 0.0", представлений показником 2.00.

Коефіцієнтом 3.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Бруну Фернандеша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Юнайтед в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 1.94.

Слідкуйте за поєдинком Ліон — Манчестер Юнайтед на Football.ua.