Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо "прийматиме" Рому.

Поєдинок відбудеться в неділю, 13 квітня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 2.93. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка: так", представлений показником 3.00.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.94.

Слідкуйте за поєдинком Лаціо — Рома на Football.ua.