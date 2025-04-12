Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Лаціо — Рома, Getty Images
12 квітня 2025, 23:20
У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо "прийматиме" Рому.
Поєдинок відбудеться в неділю, 13 квітня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 2.61, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 2.93. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка: так", представлений показником 3.00.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Артема Довбика.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.94.
Слідкуйте за поєдинком Лаціо — Рома на Football.ua.