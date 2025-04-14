Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Астон Вілла прийматиме ПСЖ (перший матч — 1:3).

Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 квітня, на Вілла Парк в Англії (Бірмінгем). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 9.60, а французів — в 1.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.92.

Коефіцієнтом 2.65 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Оллі Воткінса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Астон Вілли в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.14.

Слідкуйте за поєдинком Астон Вілла — ПСЖ на Football.ua.