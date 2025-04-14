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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Боруссія Дортмунд прийматиме Барселону (перший матч — 0:4).

Поєдинок відбудеться у вівторок, 15 квітня, на БВБ Штадіон у Німеччині (Дортмунд). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.86, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 3.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.23.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Роберта Левандовські.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Боруссії Дортмунд в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за поєдинком Боруссія Дортмунд — Барселона на Football.ua.