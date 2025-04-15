Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер прийматиме Баварію (перший матч — 2:1).

Поєдинок відбудеться у середу, 16 квітня, на Стадіо Сан-Сіро в Італії (Мілан). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.59, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.63. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Прохід італійців до наступної стадії оцінюється в 1.36, а німців — в 3.15.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.88.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 2,75". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за поєдинком Інтер — Баварія на Football.ua.