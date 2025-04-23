Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках другого півфінального матчу Кубка Італії-2024/25 Інтер зустрінеться з Міланом (перший матч — 1:1).

Поєдинок відбудеться в середу, 23 квітня, на Стадіо Джузеппе Меацца. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера в основний час пропонується коефіцієнт 1.99, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.55.

У той же час, щодо проходу до фіналу фаворитами також є "нерадзуррі" — 1.47, тоді як шанси "россонері" оцінені в 2.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Інтер не програє в основний час і тотал менше 2,5", представлений показником 2.33.

Коефіцієнтом 2.10 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Червона картка: так". На нього можна поставити з показником 3.30.

Слідкуйте за поєдинком Інтер — Мілан на Football.ua.