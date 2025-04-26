Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Реал Мадрид, Getty Images
26 квітня 2025, 10:00
У рамках фіналу Кубка Іспанії-2024/25 Барселона зустрінеться з мадридським Реалом.
Матч відбудеться в суботу, 26 квітня, на Естадіо Ла Картуха в Севільї. Початок — о 23:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.71, а гостями — в 2.14.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка: так", представлений показником 2.90.
Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.
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