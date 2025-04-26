Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Іспанії-2024/25 Барселона зустрінеться з мадридським Реалом.

Матч відбудеться в суботу, 26 квітня, на Естадіо Ла Картуха в Севільї. Початок — о 23:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.24, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 3.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.71, а гостями — в 2.14.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка: так", представлений показником 2.90.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.15.

Слідкуйте за поєдинком Барселона — Реал Мадрид на Football.ua.