Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — ПСЖ, Getty Images
29 квітня 2025, 09:20
У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Арсенал прийматиме ПСЖ.
Поєдинок відбудеться у вівторок, 29 квітня, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу в один гол або нічия", представлений показником 1.85.
Коефіцієнтом 2.93 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Букайо Сака.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.36.
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