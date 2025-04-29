Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Арсенал прийматиме ПСЖ.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 29 квітня, на Арсенал Стедіум у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу в один гол або нічия", представлений показником 1.85.

Коефіцієнтом 2.93 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Букайо Сака.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 2.36.

Слідкуйте за поєдинком Арсенал — ПСЖ на Football.ua.