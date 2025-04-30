Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках першого півфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Барселона прийматиме Інтер.

Поєдинок відбудеться в середу, 30 квітня, на Естаді Олімпік Люїс Кумпаньш в Іспанії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони й тотал менше 4,5", представлений показником 2.18.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.

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