Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 ПСЖ прийматиме Арсенал (перший матч — 1:0).

Поєдинок відбудеться в середу, 7 травня, на Парк де Пренс у Франції (Париж). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

Прохід французів до наступної стадії оцінюється в 1.27, а англійців — в 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Арсенал: +0,25", представлений показником 2.02.

Коефіцієнтом 3.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Букайо Сака.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Арсеналу в один гол або нічия". На нього можна поставити з показником 2.14.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Арсенал на Football.ua.