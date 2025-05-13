Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Італії-2024/25 Мілан зустрінеться з Болоньєю в столиці країни.

Поєдинок відбудеться в середу, 14 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.65, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

Здобуття трофея номінальними господарям поля оцінюється в 1.84, а гостями — в 2.06.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Мілан не програє й тотал менше 2,5 (осн. час)", представлений показником 2.23.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Сантьяго Хіменеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Мілана в один гол або нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за поєдинком Мілан — Болонья на Football.ua.