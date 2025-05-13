Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Мілан — Болонья, Getty Images
13 травня 2025, 20:42
У рамках фіналу Кубка Італії-2024/25 Мілан зустрінеться з Болоньєю в столиці країни.
Поєдинок відбудеться в середу, 14 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.65, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35.
Здобуття трофея номінальними господарям поля оцінюється в 1.84, а гостями — в 2.06.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Мілан не програє й тотал менше 2,5 (осн. час)", представлений показником 2.23.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Сантьяго Хіменеса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Мілана в один гол або нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.82.
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