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"Гірники" можуть оминути 4 раунди кваліфікації.

Донецький Шахтар наступного сезону гратиме в Лізі Європи і за правилами чемпіонату України мав би стартувати з першого раунду кваліфікації, але є одне але.

Через те, що іспанський Беті і англійський Челсі, які зустрінуться в фіналі Ліги конференцій, вже забронювали собі путівки в ЛЄ/ЛЧ на наступний сезон, їм не потрібна путівка, яка заброньована для переможця третього єврокубка.

А тому, цю путівку в основний раунд отримає команда, яка пробилась в кваліфікацію турніру і має найбільший коефіцієнт серед інших учасників.

Наразі саме Шахтар є тією самою командою, маючи 52 бали коефіцієнту. Але його може випередити Динамо з Загреба.

Справа в тому, що Динамо стало другим в чемпіонаті Хорватії і наразі має путівку в Лігу конференцій. Але в фіналі Кубка країни зустрічається Рієка (чемпіон, який гратиме в Лізі чемпіонів) та Славен Белупо (5-те місце).

В разі перемоги Рієки в фіналі, путівка в Лігу Європи (саме в основний етап) дістанеться Динамо Загреб, тоді як, якщо переможе Славен Белупо, то Хорватію в ЛЄ представлятимуть саме вони (але з першого раунду кваліфікації), а Шахтар в цьому разі омине цілих чотири раунди кваліфікації та гратиме одразу в основній частині Ліги Європи.

Перший поєдинок двоматчевого протистояння завершився нічиєю 1:1. Букмекери більше вірять в Рієку, даючи коефіцієнт 1,33 на те, що саме вони виграють кубок. На Славен Белупо коефіцієнт 3,1.